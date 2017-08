Francozi in Belgijci so se rešili

Ljubljana, 27. avgusta - Francozi, branilci naslova evropskega odbojkarskega prvaka, so bili v drugem krogu prvenstva na Poljskem na pragu drugega poraza. Proti Nizozemcem so že zaostajali z 1:2, v četrtem nizu pa so imeli tulipani tri zaključne žoge za zmago. A jih niso izkoristili, kar so tekmeci kaznovali v "tie breaku in zmagali s 3:2.