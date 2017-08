Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. 8.)

Ljubljana, 27. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim pisale o uspehih slovenske kajakašice na mirnih vodah Špele Ponomarenko Janić in napovedanem srečanju srbske premierke s predstavniki slovenske vlade. Poročale so tudi o zavrnitvi soglasja družbi Adris za povečanje deleža v zavarovalnici Sava Re.