Na maturantskem izletu v Grčiji umrla 18-letna Slovenka

Atene, 27. avgusta - V bolnišnici na Krfu je v soboto umrla 18-letna udeleženka maturantskega izleta iz Slovenije. Vzrok smrti so bile notranje krvavitve, ki so bile posledica predobstoječega resnega medicinskega stanja, so danes sporočili iz potovalne agencije Collegium Mondial Travel, ki je organizirala izlet.