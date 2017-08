Mura po četrti zmagi povsem sama na vrhu 2. SNL

Ljubljana, 27. avgusta - Nogometaši Mure iz Murske Sobote so po zmagi nad Rogaško z 2:0 povsem sami na vrhu 2. SNL in so edini, ki so na dosedanjih štirih tekmah dosegli vse štiri zmage. Drugouvrščena ptujska Drava je na domačih tleh le remizirala z dekanskim Jadranom 1:1, medtem ko je v nedeljski tretji tekmi Ilirija slavila v Kranju s 3:1.