V Mariboru deset let uspešno deluje integracijska hiša

Maribor, 28. avgusta - V Mariboru deset let deluje integracijska hiša in v tem obdobju je v njej našlo zavetje 136 beguncev in migrantov. Trenutno daje streho 36 osebam s statusom mednarodne zaščite, večinoma iz Sirije in Eritreje. Hiša je danes odprla vrata za širšo javnost, pristojni in uporabniki pa so spregovorili o svojih izkušnjah, ki so predvsem pozitivne.