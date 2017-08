Hongkong in Macao po tajfunu prizadelo še močno neurje

Hongkong, 27. avgusta - Hongkong in Macao je zgolj nekaj dni po uničujočem tajfunu Hato, ki je zahteval 18 življenj, prizadelo novo neurje, v katerem je bilo poškodovanih najmanj 70 ljudi. Številni leti so bili odpovedani ali pa so imeli zamudo. Oblasti so v obeh mestih izdale opozorilo pred tajfuni osme stopnje na desetstopenjski lestvici, ki so ga že znižali.