V gorski nesreči v Avstriji pet mrtvih

Salzburg, 27. avgusta - V avstrijskih gorah se je davi zgodila huda nesreča, v kateri je umrlo pet ljudi, en človek pa je huje poškodovan. Vzrok nesreče na 2813 metrov visoki gori Mannlkarscharte blizu letovišča Zell am See še ni znan, reševalci pa domnevajo, da se je naveza alpinistov strgala in so padli v globino, poročajo tuje tiskovne agencije.