Markovič premagal 10 razdalj triatlonskega ironmana in zbiral denar

Ljubljana, 27. avgusta - Slovenski humanitarec in ekstremni športnik Matej Markovič je danes po 240 urah, 59 minutah in 53 sekundah ustavil uro na triatlonski tekmi Swissultra v švicarskem mestu Buchs, kjer je premagal razdaljo desetih razdalj tekmovanja ironman. Markovič je ob tem zbiral sredstva za socialno ogrožene posameznike in družine.