New Haven, 27. avgusta - Avstralka Daria Gavrilova je zmagovalka teniškega turnirja WTA v New Havnu z nagradnim skladom 710.900 ameriških dolarjev. V finalu je 23-letnica za svoj prvi turnirski naslov premagala Slovakinjo Dominiko Cibulkovo s 4:6, 6:3 in 6:4.