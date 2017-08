Tudi Bolgari brez izgubljenega niza prek Špancev, Srbi oddali točko

Krakov, 26. avgusta - Po dveh krogih moškega evropskega odbojkarskega prvenstva na Poljskem imata v skupini C Slovenija in Bolgarija enak izkupiček. Z Rusi so oboji izgubili z 0:3, Špance pa so oboji gladko premagali, Bolgari danes s 3:0 (15, 26, 21). Oboji so si praktično že zagotovili uvrstitev med najboljših 12 ekip in nastop v razigravanju za četrtfinale.