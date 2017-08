Ljubljana, 26. avgusta - Nogometaši Brava so v 4. krogu 2. slovenske lige doživeli prvi poraz. Z 0:1 so izgubili proti Brežičanom. To pomeni, da sta stoodstotni le še Mura in Drava, ki pa morata tekmi 4. kroga še odigrati. V nedeljo se bosta merili z Rogaško oziroma Jadranom iz Dekanov.