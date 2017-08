Končali iskanje osmih pogrešanih po plazu v Švici

Bern, 26. avgusta - Reševalci so po treh dneh danes končali iskanje osmih pohodnikov v švicarskih Alpah, ki jih pogrešajo od srede, ko je plaz zasul tamkajšnjo vas Bondo. Tiskovna predstavnica policije Sandra Scianguetta je pojasnila, da so se za konec iskanja odločili, ker so izčrpali vse možnosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.