V Sloveniji aretirani makedonski spletni kriminalec v ZDA priznal krivdo

New York, 26. avgusta - Makedonski državljan Djevair Ametovski, ki so ga januarja 2014 aretirali v Ljubljani in nato maja lani izročili ZDA, je na zveznem sodišču v New Yorku v petek priznal očitke glede spletne prodaje ukradenih podatkov o kreditnih karticah. Grozi mu do 17 let zapora, poroča agencija Reuters.