Ponomarenko Janićeva in Ostermanova bronasti na SP

Račice, 26. avgusta - Slovenski kajakašici na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta na svetovnem prvenstvu v Račicah v konkurenci ženskih dvosedov na 500 metrov osvojili bronasto kolajno. Zmagali sta Caitlin Ryan in Lisa Carrington z Nove Zelandije pred Nemkama Tino Dietze in Franzisko Weber.