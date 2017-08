Iraške sile zavzele mestno jedro Tal Afarja

Bagdad, 26. avgusta - Iraške sile so sedmi dan ofenzive zavzele staro mestno jedro mesta Tal Afar, eni od zadnjih pomembnih utrdb Islamske države (IS) v Iraku, potem ko so jo pregnali iz Mosula. Po podatkih iraškega zunanjega ministrstva je zdaj osvobojenih 70 odstotkov Tal Afarja, preostale dele pa naj bi osvobodili kmalu.