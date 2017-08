Kontroverzni Trumpov svetovalec Gorka zapustil Belo hišo

Washington, 26. avgusta - Za mnoge sporni svetovalec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Sebastian Gorka je v petek zapustil Belo hišo, pri čemer ni jasno, ali se je za to odločil sam ali so ga odpustili. Iz Bele hiše so sicer sporočili, da ni odstopil, niso pa niti potrdili, da bi ga odpustil Trump. Gorka je bil večkrat tarča očitkov glede povezav s skrajno desnico.