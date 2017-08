Nevaren orkan dosegel ZDA

Washington, 26. avgusta - Orkan Harvey je v petek zvečer dosegel ameriško zvezno državo Teksas, potem ko se je okrepil v orkan nevarne četrte stopnje. Obalo je dosegel s sunki vetra do 215 kilometrov na uro in močnim dežjem. Bojijo se, da bo to najhujša nevihta v ZDA po 12 letih, ki bo prinesla katastrofalne poplave. Orkan je medtem oslabel na tretjo stopnjo.