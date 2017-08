Center Nove Gorice bodo danes zavzeli starodobni motocikli

Nova Gorica, 27. avgusta - Avto-moto društvo (AMD) Nova Gorica je v sklopu praznovanja 70-letnice danes v Novi Gorici pripravilo razstavo in vožnjo starodobnih motociklov. Praznovanje te častitljive obletnice pa bodo zaokrožili v večernem času s slavnostno sejo in podelitvijo priznanj, je za STA povedal dolgoletni član in podpredsednik AMD Nova Gorica Miroslav Lipičar.