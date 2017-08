Na slovenskih cestah tudi to soboto gneča in zastoji

Ljubljana, 26. avgusta - Na slovenskih cestah je tudi na današnjo zadnjo avgustovsko soboto gneča, kolone vozil se vijejo predvsem po primorski, gorenjski in podravski avtocesti. Daljši zastoji so med drugim na ljubljanski zahodni in južni obvoznici, pred Karavankami je kolona vozil dolga štiri kilometre, pri Dražencih pa tri kilometre, poroča prometnoinformacijski center.