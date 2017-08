Tedensko trgovanje na newyorških borzah zaznamovalo srečanje bankirjev

New York, 26. avgusta - Tečaji na newyorških borzah so petkovo trgovanje končali brez enotne smeri, so pa vsi trije osrednji indeksi na tedenski ravni pridobili. Teden je minil v pričakovanju srečanja centralnih bančnikov v Jackson Holu, kjer sta bila v ospredju govora prve dame ameriške centralne banke Jenet Yellen in predsednika Evropske centralne banke Maria Draghija.