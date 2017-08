Dnevnik: In nato smo se naslednjega dne zbudili (26. 8.)

Ljubljana, 26. avgusta - Osnutek NPK predstavlja mešanico statistike in splošnih premislekov, spekulacij in želja, ki niha med splošnostjo "kulturne ustave" in poskusi opredeljevanja konkretnih ciljev, med katerimi najdemo tako vzpostavitev drugačnega družbenega statusa kulture kot celostno prenovo kulturnega sistema in načinov financiranja, v Dnevniku piše Gregor Butala.