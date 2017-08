V slovenskih hribih v petek več izgubljenih obiskovalcev

Ljubljana, 26. avgusta - V slovenskih hribih se je po podatkih uprave za zaščito in reševanje v petek izgubilo več obiskovalcev, ki so jim reševalci pomagali najti pot. V primerih izgubljene planinke na poti na Skuto in planinke na poti iz Črnega jezera proti Sedmerim jezerom so posredovali celo s helikopterjem.