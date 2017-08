Primorske novice: Velikan še čaka (26. 8.)

Koper, 25. avgusta - Na razglednem hribu Cerje stoji mogočen spomenik vsem, ki so se v različnih zgodovinskih obdobjih borili za slovensko zemljo, nosi pa tudi sporočilo miru in sobivanja med narodi. Kljub nedorečenostim, ki ga spremljajo od zibelke, velikan na Cerju počasi raste in se krepi, v Primorskih novicah piše Alenka Ožbot Klančič.