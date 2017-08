Dembele vendarle v Barceloni

Barcelona, 25. avgusta - Potem ko se je vodstvo nogometnega kluba Barcelona vse od odhoda Brazilca Neymarja v Pariz pri iskanju novih okrepitev zelo resno oziralo po Francozu Ousmanu Dembeleju, so danes z Borussio sklenili dogovor o selitvi. Dembele bo sredini zamenjal za 105 milijonov evrov, a v pogodbi so še dodatki, ki bi lahko prestop podražili do 150 milijonov.