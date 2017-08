Večer: Skrb za sistem (26. 8.)

Maribor, 25. avgusta - Delo revizijskih družb ima pomembno družbeno vlogo in služi javnemu interesu, saj so absolutno nujni del demokratičnega ekonomskega in političnega sistema. Med njimi so zares pomembne štiri, ki imajo skupaj tako rekoč monopol nad skrbjo, da finančni kapitalizem deluje in se vanj ohranja zaupanje, v Večeru piše Kristina Božič.