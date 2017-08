Lendava ima za kandidaturo EPK podporo sosednjih regij

Lendava, 25. avgusta - Lendava ima za kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture (EPK) podporo sosednjih regij, so ugotavljali na današnjem strokovnem srečanju predstavnikov prijateljskih mest Lendave in naravnih zdravilišč iz sosednjih pokrajin Avstrije, Madžarske in Hrvaške, kjer so pripravljeni podpreti Lendavo pri pripravah na skupno kandidaturo za EPK.