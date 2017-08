Obet polfinala Nadal - Federer, Šarapova začenja proti Halepovi

New York, 25. avgusta - Prireditelji zadnjega teniškega turnirja za grand slam v sezoni v New Yorku so danes opravili žreb v konkurenci posameznikov. V ženskem delu se bo povabljenka Marija Šarapova v uvodnem krogu pomerila z drugo nosilko Romunko Simono Halep, pri moških pa se bosta, če bosta prišla do tja, v polfinalu pomerila zvezdnika Rafael Nadal in Roger Fededer.