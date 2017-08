Visok poraz ljubljanskih nogometašic

Ljubljana, 25. avgusta - Nogometašice ljubljanske Olimpije so izgubile tudi drugo tekmo kvalifikacij za ligo prvakinj. S 5:0 (1:0) so jih ugnale igralke Minska. Prvo tekmo so slovenske prvakinje izgubile proti Zürichu z 1:2. Ljubljančanke bodo zadnjo tekmo kvalifikacijskega turnirja odigrale v ponedeljek ob 17. uri v Stožicah proti Birkirkari.