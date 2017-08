Na EP v poljskem lokostrelstvu v Mokricah dve srebrni medalji za domačine

Mokrice, 25. avgusta - Mokrice te dni gostijo evropsko prvenstvo v poljskem lokostrelstvu, danes pa so si slovenski lokostrelci pristreljali dve medalji. Ženska ekipa v sestavi Toja Ellison, Ana Umer in Tina Gutman ter mladinci Staš Modic, Luka Arnež in Gašper Bolčina so bili srebrni.