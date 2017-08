Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 8.)

Ljubljana, 25. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da ima potrpljenje slovenskega premierja Mira Cerarja glede hrvaška stališča o arbitraži svoje meje in o njegovi izjavi, da bo Slovenija naredila vse, da bi ostala na "hitrem pasu" EU. Pisale so tudi o tem, da je skupina Petrol prvo polletje zaključila s 34 milijoni evrov čistega dobička.