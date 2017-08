V spopadih v nemirni regiji v Mjanmaru več deset mrtvih

Yangon, 25. avgusta - Na severu Mjanmara v nemirni pokrajini Rakhine je danes več sto pripadnikov muslimanske manjšine Rohingya napadlo policijo in njene mejne nadzorne točke. Pri tem je po zadnjih podatkih umrlo 77 članov manjšine in 12 pripadnikov mjanmarskih varnostnih sil, so sporočile tamkajšnje oblasti.