Indeks SBI TOP teden končal z rastjo

Ljubljana, 25. avgusta - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so ta teden z izjemo delnic Luke Koper v povprečju pridobili na vrednosti. Indeks SBI TOP je v primerjavi s prejšnjim petkom zrasel za 2,05 odstotka. Med blue chipi so največjo rast zabeležile delnice Intereurope, ki so pridobile skoraj pet odstotkov.