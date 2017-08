Žabjek, Pintar in Hrastnikova v finalu svetovnega pokala

Bolzano, 25. avgusta - V Val di Soleju bodo v soboto v finalu zadnje dirke svetovnega pokala v spustu z gorskimi kolesi nastopili trije Slovenci. Skozi današnje kvalifikacije so se prebili najhitrejša Slovenca v članski konkurenci v tej sezoni Jure Žabjek in Monika Hrastnik ter mladinec Rudi Pintar. Žiga Pandur in Miran Vauh sta bila prepočasna.