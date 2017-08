Razmere na slovenskih cestah ob 16.15

Ljubljana, 25. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so daljši zastoji na ljubljanski vzhodni obvoznici med razcepom Zadobrova in Golovcem proti Dolenjski, na ljubljanski južni obvoznici proti Primorski Vičem in razcepom Kozarje in na ljubljanski severni in zahodni obvoznici med Bežigradom mimo Kosez do razcepa Kozarje proti Brezovici.