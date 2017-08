V Izoli so se poklonili Borisu Pahorju

Izola, 25. avgusta - V Izoli so se z literarnim pogovorom poklonili tržaškemu pisatelju Borisu Pahorju, ki bo v soboto praznoval 104. rojstni dan. Pahor se je spomnil obdobja ustvarjanja revije Zaliv, bil pa je tudi kritičen do aktualnega dogajanja. Gostje so osvetlili pomen omenjene zamejske revije, ki je pomagala graditi pluralni prostor v Sloveniji.