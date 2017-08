Na razpisu Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev dober milijon evrov sedmim prijaviteljem

Ljubljana, 25. avgusta - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so objavili rezultate razpisa Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018. Na razpisu so izbrali vseh sedem prijaviteljev, ki si bodo tako razdelili nekaj več kot milijon evrov za izpopolnjevanje učiteljev na tujih visokošolskih inštitucijah.