S Promenado poezije sklep 21. Dnevov poezije in vina

Ptuj, 26. avgusta - Z dopoldansko Promenado poezije v starem mestnem jedru Ptuja se sklepa 21. festival Dnevi poezije in vina, ki letos gosti skupno 21. pesnikov s celega sveta. Častni gostje so pesniki Andrej Brvar, Raul Zurita iz Čila ter Stefan Hertmans iz Belgije. Poleg pesniških branj sta tudi letošnjo izdajo zaznamovali kapljica rujnega in glasba.