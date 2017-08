Odpoklic Spinnerja z lučko nizozemskega proizvajalca Toys

Ljubljana, 25. avgusta - Distributer Baron Internacional d.o.o. je iz prodaje odpoklical igračo Spinner z lučko v skladu z navodili nizozemskega proizvajalca Toys. Ugotovljeno je bilo, da so na artiklu elementi, ki jih je mogoče enostavno odpreti. To lahko otrokom omogoča neposreden dostop do celičnih baterij znotraj elementov, so sporočili z zdravstvenega inšpektorata.