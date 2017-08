Na Reko prihajajo AC Milan, Austria in AEK

Monte Carlo, 25. avgusta - V Monte Carlu so danes izžrebali še skupine za nogometno evropsko ligo. Na Reko k Matjažu Keku in Maticu Črnicu prihaja italijanski velikan AC Milan, avstrijska Austria Dunaj in grški AEK, z angleškim velikanom Arsenalom bo igral nemški Köln, za katerega nastopa Dominic Maroh.