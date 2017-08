Za gospodarsko ministrstvo visoka rast turizma še naprej razveseljiva

Ljubljana, 26. avgusta - Medtem ko so v nekaterih slovenskih turističnih destinacijah v zadnjem obdobju kritični do (pre)velikega števila turistov, ki zavzemajo posamične kotičke države, na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v rasti še naprej vidijo dober znak. Bodo pa morale destinacije s turizmom primerno upravljati, so pojasnili za STA.