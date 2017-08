Vlada je referendumsko kampanjo o zakonu o drugem tiru začela z ogledom terena

Koper, 25. avgusta - Vladna delegacija na čelu s premierjem Mirom Cerarjem je v spremstvu predstavnikov stroke in gospodarstva referendumsko kampanjo o zakonu o drugem tiru začela z ogledom izvlečnega tira na progi med Divačo in Koprom. Cerar je izpostavil, da se začenja čas za razmislek o tem, ali bomo obstali na mestu ali pa glasovali za zakon in s tem za razvoj.