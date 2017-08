Policija: Očitki hrvaških ribičev neutemeljeni

Ljubljana, 25. avgusta - Očitki hrvaških ribičev o vse intenzivnejših pritiskih slovenske policije pri njihovem delu v Piranskem zalivu so v celoti neutemeljeni, so danes za STA zatrdili pri policiji. Slovenska policija postopke na slovenskem morju izvaja na enak način in v enakem obsegu, kot jih je izvajala pred odločitvijo arbitražnega sodišča, so dodali.