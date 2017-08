Stavkovne zahteve sindikatov državne uprave po mnenju vlade povsem nerazumne

Ljubljana, 25. avgusta - Po oceni vlade so stavkovne zahteve sindikatov državne uprave, ki so jih poslali sredi julija, ta mesec pa dopolnili, povsem nerazumne in zanje ne obstaja utemeljen razlog. Vlada je tudi začudena, ker so bile zahteve poslane v času, ko pogajalske aktivnosti še tečejo, so zapisali po današnji dopisni seji, na kateri so sprejeli odgovor na zahteve.