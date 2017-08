Elektro Primorska v investicijo za boljšo oskrbo z elektriko v Zgornjem Posočju

Bovec/Kobarid, 26. avgusta - Elektro Primorska se že pripravlja na investicijo v vkop dvosistemskega kablovoda med Kobaridom in Bovcem. Z njim bodo zmanjšali nihanje električne napetosti in s tem nevšečnosti za podjetja na Bovškem. V Občini Bovec pa so ob tem dali pobudo, da bi nad kablovodom uredili kolesarsko pot med obema krajema v dolžini 23 kilometrov.