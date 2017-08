V tekmi za glasbene nagrade MTV prednjači raper Kendrick Lamar

Los Angeles, 27. avgusta - V kalifornijskem Inglewoodu bodo danes podelili nagrade za glasbene videospote, s katero televizija MTV nagrajuje presežke na tem področju, nastale med lanskim in letošnjim junijem. Največ, devet nominacij ima raper Kendrick Lamar, s po petimi nominacijami Katy Perry in The Weeknd. Prva bo slovesnost tudi vodila.