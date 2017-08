Od ponedeljka v drugem prijavnem roku za vpis na višje strokovne šole na voljo 10.722 vpisnih mest

Ljubljana, 25. avgusta - Po podatkih Višješolske prijavne službe iz Celja bo v drugem prijavnem roku, ki se bo začel 28. avgusta in trajal do 1. septembra, na voljo še 6315 prostih mest na javnih višjih strokovnih šolah in 4407 prostih vpisnih mest na zasebnih višjih strokovnih šolah. Skupno je torej na voljo 10.722 vpisnih mest.