Trasa drugega tira po mnenju nasprotnikov zakona ne varuje vodonosnikov

Ljubljana, 25. avgusta - Trasa drugega tira med Divačo in Koprom z obratom proti Trstu, kot si jo je zamislila vlada, ne varuje vodonosnikov in ne pridobiva na višini, so danes menili nasprotniki vladnega projekta in vlado obtožili, da zavaja. Ob tem so bili kritični tudi do objavljenega razpisa za pripravljalna dela, še preden je vlada podpisala pogodbo za geološka dela.