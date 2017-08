Objavljen razpis za pripravljalna dela za drugi tir

Ljubljana, 25. avgusta - Direkcija RS za infrastrukturo je danes na svoji spletni strani objavila razpis za izbiro izvajalca pripravljalnih del za gradnjo drugega železniškega tira med Divačo in Koprom, in sicer za gradnjo dostopnih cest. Prijave zbirajo do 10. oktobra, dela pa naj bi stala okoli 20 milijonov evrov.