Ljubljana, 25. avgusta - Novinarska konferenca Društva bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva Ljiljan na kateri bodo predstavili rezultate projekta Scena in napovedali zaključni festival, bo danes ob 11. uri v prostorih društva Ljiljan na naslovu Luize Pesjakove ulica 9, so sporočili iz društva.