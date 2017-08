Kekova Reka edini hrvaški predstavnik v evropskih ligah

Reka, 25. avgusta - Reka, njen trener je nekdanji slovenski selektor Matjaž Kek, bo edini hrvaški predstavnik v evropskih nogometnih ligah v novi sezoni. Po sinočnjih povratnih kvalifikacijskih tekmah v evropski ligi so svoje evropske zgodbe za to sezono končali nogometaši zagrebškega Dinama, splitskega Hajduka in Osijeka.